Приморские спасатели помогли заблудившейся в лесу семье с ребенком

Спасатели Приморской поисково-спасательной службы помогли семейной паре с маленьким ребенком, которая заблудилась в лесу, рассказали в администрации Приморского края.

Инцидент произошел накануне в Шкотовском районе, недалеко от реки Стеклянуха. По имеющимся данным, двое взрослых на своей машине съехали с основной трассы и заблудились. С ними был ребенок 2016 года рождения.

Спасатели получили сообщение с просьбой о помощи в 23:10. На вызов выехали четыре человека. Им потребовалось около трех часов, чтобы разыскать потерявшихся. Они помогли семье выбраться на трассу, откуда она самостоятельно отправилась во Владивосток.

Пострадавших в инциденте нет.