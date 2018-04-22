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На Кубани возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Архипо-Осиповке
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На Кубани возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Архипо-Осиповке 

Ростовские Вести 2 часа назад
Следователем следственного отдела ОМВД России по городу Геленджику в отношении виновника ДТП, в котором погибла девушка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении виновника ДТП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Напомним, по предварительной информации, в селе Архипо-Осиповка на улице Каштановая 17-летний уроженец города Новороссийска, не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на 24-летнюю уроженку города Тула. В результате ДТП от полученных травм девушка скончалась на месте.
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