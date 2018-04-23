Ещё
Под Волгоградом при столкновении с Камазом фура превратилась в груду металла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Волгоградом при столкновении с Камазом фура превратилась в груду металла 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Суровикинском районе Волгоградской области столкнулись Камаз и фура. Удар быль такой силы, что кабина грузовика «Фредлайнер Центури» превратилась в груду металла. Находившийся за рулем 43-летний водитель погиб.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла накануне около часа ночи на трассе «Волгоград — К. Шахтинский».
37-летний водитель на «Камазе с полуприцепом, выехав на встречную полосу, врезался в грузовик „Фредлайнер Центури“ под управлением 43-летнего водителя.
— В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, управлявший „Фредлайнером“ скончался, — пояснили в региональной полиции. — По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
ria34.ru: последние новости
В Волгограде по вине пенсионера в ДТП пострадали 3-летняя девочка и 6-месячный мальчик В Центральном районе Волгограда под колеса иномарки попал 9-летний ребенок Полицейские в честь 99-летия волгоградского главка МВД получили ключи от новых машин
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с ОСАГО1
Какой кроссовер выбрать при бюджете до 800 000 рублей
Казахстан закрыл границу с Россией81
6 дефектных Мерседесов
Ford отказался от «джиэмовской» коробки-автомата
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение