Под Волгоградом при столкновении с Камазом фура превратилась в груду металла

В Суровикинском районе Волгоградской области столкнулись Камаз и фура. Удар быль такой силы, что кабина грузовика «Фредлайнер Центури» превратилась в груду металла. Находившийся за рулем 43-летний водитель погиб.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла накануне около часа ночи на трассе «Волгоград — К. Шахтинский».

37-летний водитель на «Камазе с полуприцепом, выехав на встречную полосу, врезался в грузовик „Фредлайнер Центури“ под управлением 43-летнего водителя.

— В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, управлявший „Фредлайнером“ скончался, — пояснили в региональной полиции. — По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.