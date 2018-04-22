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На правобережье Красноярска от удара током погиб подросток
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На правобережье Красноярска от удара током погиб подросток 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
На правобережье Красноярска от удара током погиб 17-летний подросток, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Инцидент произошел в Кировском районе ночью 22 апреля на станции Злобино. Тело молодого человека было обнаружено утром на ж/д цистерне. Чтобы снять его, понадобилась помощь спасателей. Личность погибшего уже установлена. Им оказался 17-летний житель Красноярска. Сейчас в Следственном комитете проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия. По предварительной версии, парень мог получить травму, когда забрался на столб у ж/д путей.
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