Кадровый голод: в Крыму не хватает водителей автобусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. Крым испытывает недостаток водителей автобусов: на междугородних маршрутах не хватает около 30% шоферов, на городских и пригородных — до 50%. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил вице-президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

"По межгороду лучше ситуация, на городских и пригородных маршрутах — хуже. Работа тяжелая, ответственная и низкооплачиваемая, несмотря на сложившийся стереотип. Есть проблема с подготовкой специалистов. Сегодня в Симферополе, Керчи и Севастополе готовят водителей категории D. Трудно представить, что работник выделит 60 тыс. рублей на дополнительное обучение", — отметил он.

При этом Лудчак убежден, что качество перевозок улучшится после оптимизации маршрутной сети, которая предусматривает замену небольших маршруток автобусами большой вместимости. Таким образом, по его словам, количество машин сократится, а водители будут работать по новому графику.

"Освободится часть водителей с маленьких маршруток. Надеемся, что на каждом автобусе будет 2-3 водителя, чтобы работать в две смены", — сказал вице-президент ассоциации.