В Миассе в ДТП пострадала годовалая девочка

18 апреля в вечернее время около дома № 1 А на улице Гвардейской в Миассе произошло столкновение « Toyota Land Cruiser» и « Toyota Corolla ».

Водитель, 1966 года рождения, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser», при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Toyota Corolla», за рулем которого находился водитель 1993 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «Toyota Corolla», девочка 2017 года рождения, получила телесные повреждения. С места ДТП ребенок госпитализирован», — сообщили в областном ГИБДД.

Всего на территории Челябинской области за март 2018 года произошло 22 дорожно-транспортных происшествий с детьми пассажирами, из них 1 человек погиб, 24 получили травмы различной степени тяжести.