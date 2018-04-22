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В Миассе в ДТП пострадала годовалая девочка
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В Миассе в ДТП пострадала годовалая девочка 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
18 апреля в вечернее время около дома № 1 А на улице Гвардейской в Миассе произошло столкновение «Toyota Land Cruiser» и «Toyota Corolla».
Водитель, 1966 года рождения, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser», при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Toyota Corolla», за рулем которого находился водитель 1993 года рождения.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «Toyota Corolla», девочка 2017 года рождения, получила телесные повреждения. С места ДТП ребенок госпитализирован», — сообщили в областном ГИБДД.
Всего на территории Челябинской области за март 2018 года произошло 22 дорожно-транспортных происшествий с детьми пассажирами, из них 1 человек погиб, 24 получили травмы различной степени тяжести.
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