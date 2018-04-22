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В Узбекистане будут фиксировать неправильно припаркованные авто на фото
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В Узбекистане будут фиксировать неправильно припаркованные авто на фото 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 22 апр — Sputnik. В Узбекистане введут новую практику борьбы с водителями, паркующимися в неположенных местах, сообщает Sputnik Узбекистан.
По словам заместителя начальника Главного управления внутренних дел Ташкента, начальника УБДД полковника Барата Маменова, на основе изучения международного опыта было решено предоставить право инспекторам фиксировать неправильно припаркованные авто на фото.
После того, как фото с нарушением попадет в компьютерную базу данных, будет оформлен протокол, и автовладельцу по почте придет уведомление о штрафе. При этом, заметил Маменов, эвакуация таких автомобилей предусмотрена только в тех случаях, когда они препятствуют свободному движению других участников дорожного движения.
Нарушил — плати: в Узбекистане выросли штрафы за нарушение ПДД  Напомним, что согласно статье 128 нарушение водителем правил остановки или стоянки влечет за собой штраф в размере трех минимальных заработных плат. Если водитель повторно совершил это же правонарушение в течение года, то ему придется выложить уже 5 МРЗП, больше двух раз — 10 МРЗП, трех раз — 15 МРЗП.
Ранее сообщалось, что в Ташкенте сотрудники Управления безопасности дорожного движения начали массово штрафовать пешеходов за нарушения правил дорожного движения.
Также сообщалось, что в Узбекистане водители автотранспортных средств, которые принадлежат юридическим лицам, в том числа автопаркам, с 1 января 2018 года обязаны посещать занятия по повышению квалификации один раз в два года.
Также в республике с начала этого года введен новый порядок наказания сотрудников правоохранительных органов. Так, милиционеры, безответственно относящиеся к служебному долгу могут получить штраф в размере не более 50% от их должностного оклада.
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