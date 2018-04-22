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В Перми внедорожник сбил ребенка на улице Лядовской
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В Перми внедорожник сбил ребенка на улице Лядовской 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Авария с участием 11-летнего школьника произошла накануне днем в Мотовилихинском районе.
По данным полиции, инцидент случился 21 апреля около 14:30 напротив дома №127 на улице Лядовской в микрорайоне Запруд. 37-летняя водитель внедорожника Volkswagen Touareg не заметила 11-летнего школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте, и сбила его. Мальчик получил травму головы и перелом бедра. Прибывшие на место врачи скорой помощи отвезли ребенка в больницу.
Очевидцы аварии рассказали подробности происшествия. Оказалось, что школьник ехал на автобусе и проспал остановку. Мальчик попросил водителя маршрутки высадить его на дороге.
— Парень проспал остановку, и водитель высадил его в необорудованном месте, — пояснили очевидцы ДТП. — На его глазах его пассажира сбили, а он уехал. Парень жив. Нога сломана и пробита голова.
Сейчас обстоятельства аварии, в том числе высаживали ли ребенка из автобуса в неположенном месте, выясняют сотрудники ГИБДД.
Ранее суд еще на два месяца продлил арест водителю автобуса, который устроил смертельное ДТП на улице Уинской.
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