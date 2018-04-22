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В результате столкновения микроавтобуса и минивэна в Приангарье погибли два человека
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В результате столкновения микроавтобуса и минивэна в Приангарье погибли два человека 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Микроавтобус и минивэн столкнулись на федеральной трассе в Иркутской области, в результате погибли два человека. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Авария произошла около 13:00 по местному времени (08:00 мск) на трассе «Байкал». «По предварительным данным, водитель минивэна Honda выехал на сторону встречного движения и допустил столкновение с маршрутным микроавтобусом. На данный момент известно о двух погибших, находившихся в салоне минивэна», — сказал сотрудник пресс-службы.
В МВД добавили, что число пострадавших в микроавтобусе, следовавшем по маршруту Иркутск — Слюдянка, уточняется.
В областном Минздраве ТАСС уточнили, что в результате аварии госпитализировали 11 человек. «По предварительным данным, в больницу доставлены 11 пострадавших. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние пострадавших уточняется», — сказали в пресс-службе Минздрава.
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