Ещё
Ночью в Симферополе Jaguar влетел в столб: есть пострадавшие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ночью в Симферополе Jaguar влетел в столб: есть пострадавшие 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. Ночью в Симферополе автомобиль Jaguar врезался в столб. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
ДТП произошло ориентировочно в 3.30 на Московском кольце. В результате происшествия передняя часть машины оказалась сильно разбита.
ДТП с участием автомобиля Jaguar в Симферополе
По словам очевидцев, погибших в результате аварии нет, но два человека пострадали, их увезли в реанимацию. «Водитель сидел в машине ДПС живой и невредимый, двоих точно увезли в реанимацию», — рассказали свидетели происшествия.
РИА Новости Крым: последние новости
На Керченской трассе столкнулись грузовик и легковушка: движение затруднено Тройное ДТП в Севастополе: BMW задел маршрутку и вылетел на "встречку" Сотрудник крымского ДПС стал фигурантом уголовного дела за лже-протокол
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Составлен топ лучших автомобилей для поездок на дачу10
Казахстан закрыл границу с Россией81
УАЗик протестировали на бездорожье в США73
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение