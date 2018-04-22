Ночью в Симферополе Jaguar влетел в столб: есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. Ночью в Симферополе автомобиль Jaguar врезался в столб. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия. ДТП произошло ориентировочно в 3.30 на Московском кольце. В результате происшествия передняя часть машины оказалась сильно разбита. ДТП с участием автомобиля Jaguar в Симферополе По словам очевидцев, погибших в результате аварии нет, но два человека пострадали, их увезли в реанимацию. «Водитель сидел в машине ДПС живой и невредимый, двоих точно увезли в реанимацию», — рассказали свидетели происшествия.