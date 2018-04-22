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Планы пензенского Минстроя на 2018 год: фонари вдоль трасс, «зебры» с подсветкой и удобные тротуары
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Планы пензенского Минстроя на 2018 год: фонари вдоль трасс, «зебры» с подсветкой и удобные тротуары 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В текущем году Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области планирует провести масштабные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Так, по данным пресс-службы регионального Минстроя, в 2018 году в семи районах области планируется провести работы по устройству искусственного освещения автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 22 километров.
В планах также значится обустройство 18 нерегулируемых пешеходных переходов в семи районах области. В двух районах будут обустроены современные пешеходные переходы с подсветкой участка пешеходной зоны. На территории четырех районов будут проведены работы по устройству тротуаров общей протяженностью 11 километров.
Напомним, ранее Минстрой региона сообщал, что в 2018 году на территории Пензенской области планируется отремонтировать 46 автодорог регионального и межмуниципального значения в 25-ти муниципальных районах общей протяженностью 242, 313 километров.
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