В Югре проверят следователя, писавшего документы на жаргоне

Ранее сайт телеканала «360» опубликовал скан обращения прокуратуры в адрес следственного управления в ХМАО из-за следователя, который якобы во время описи документов использовал жаргонные слова. В обращении, в частности, указывается, что потерпевшего сотрудник СК назвал «терпила», а обвиняемого — «жуликом».

"По данному факту руководством управления назначена и проводится служебная проверка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следователь «допустил ошибку» во время описи документов, при этом в настоящее время он продолжает работать в ведомстве.