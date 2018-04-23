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В Югре проверят следователя, писавшего документы на жаргоне
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В Югре проверят следователя, писавшего документы на жаргоне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апр — РИА Новости. Проверка проводится в Ханты-Мансийском автономном округе в отношении следователя, который при составлении документов использовал жаргонные слова, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее сайт телеканала «360» опубликовал скан обращения прокуратуры в адрес следственного управления в ХМАО из-за следователя, который якобы во время описи документов использовал жаргонные слова. В обращении, в частности, указывается, что потерпевшего сотрудник СК назвал «терпила», а обвиняемого — «жуликом».
"По данному факту руководством управления назначена и проводится служебная проверка", — сказал собеседник агентства.
По его словам, следователь «допустил ошибку» во время описи документов, при этом в настоящее время он продолжает работать в ведомстве.
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