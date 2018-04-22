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«Жулик» и «терпило»: следователь из Югры забылся при составлении документов
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«Жулик» и «терпило»: следователь из Югры забылся при составлении документов 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудник управления СК по Ханты‐Мансийскому автономному округу решил отойти от сухих формулировок при составлении документов уголовного дела. Он назвал обвиняемого «жуликом», а потерпевшего — «терпилой», но в прокуратуре Югры такой подход не оценили, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
Дело, о котором идет речь, поступило в межрайонную прокуратуру еще в феврале 2018 года. Оно было заведено сразу по трем статьям «применение насилия в отношении представителя власти», «кража» и «нарушение неприкосновенности жилища».
Источник фото: Канал 360tv
Из-за того, что участники производства были указаны не так, как положено по закону, к следователю, который составлял опись документов, могут применить меры дисциплинарного воздействия. Это означает, что сотруднику любо сделают выговор, либо он лишиться своей работы.
Уральского подполковника полиции уволили после того, как он спровоцировал ДТП на железнодорожном переезде и скрылся с места аварии. Кроме того, в ведомстве начали служебную проверку.
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