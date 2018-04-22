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Два человека погибли в ДТП Иркутской области
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Два человека погибли в ДТП Иркутской области 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Жертвами лобового столкновения маршрутки и минивэна в Иркутской области стали два человека. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Об этом Министерство здравоохранения региона.
Авария произошла на автодороге «Байкал» в районе поселка Чистые ключи в Шелеховском районе. По предварительной информации, минивэн Honda Stepwagon и микроавтобус Toyota HiAce, следовавший по маршруту «Иркутск — Слюдянка», столкнулись в районе 13:00 на 28-м километре автодороги.
Двое пассажиров Toyota погибли. 11 человек, в том числе один подросток, доставлены в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Днем 21 апреля микроавтобус попал в аварию на 96‐м километре Московской кольцевой автодороги. ДТП произошло на внутренней стороне МКАД.
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