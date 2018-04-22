Два человека погибли в ДТП Иркутской области

Жертвами лобового столкновения маршрутки и минивэна в Иркутской области стали два человека. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Об этом Министерство здравоохранения региона.

Авария произошла на автодороге «Байкал» в районе поселка Чистые ключи в Шелеховском районе. По предварительной информации, минивэн Honda Stepwagon и микроавтобус Toyota HiAce, следовавший по маршруту «Иркутск — Слюдянка», столкнулись в районе 13:00 на 28-м километре автодороги.

Двое пассажиров Toyota погибли. 11 человек, в том числе один подросток, доставлены в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Днем 21 апреля микроавтобус попал в аварию на 96‐м километре Московской кольцевой автодороги. ДТП произошло на внутренней стороне МКАД.