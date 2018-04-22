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Опрокинувшаяся фура, сгоревший ВАЗ и протаранившие столб «Жигули» — сводка МЧС за прошедшие сутки
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Опрокинувшаяся фура, сгоревший ВАЗ и протаранившие столб «Жигули» — сводка МЧС за прошедшие сутки 

PNZdrive 45 минут назад
Фото: PNZdrive
Утром 21 апреля спасателям пришлось ликвидировать последствия ДТП с участием многотонной фуры. Сигнал об аварии на федеральной трассе поступил на пульт диспетчера в 09:50. Сотрудникам регионального МЧС сообщили, что в Мокшанском районе Пензенской области на 562 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» водитель фуры «Scania» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
На месте происшествия работали три человека и одна единица техники. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
В этот же день в Кузнецком районе Пензенской области спасатели работали на месте ДТП с участием вазовский «Жигулей». Около 13:43 на улице Ленина в Кузнецке автомобиль марки ВАЗ-2107 протаранил световую опору.
«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший», — сообщили в управлении, не уточняя его возраст, а также степень тяжести полученных им травм.
Около 6 часов вечера 21 апреля в Кузнецке произошло еще одно ЧП с участием легкового авто. В ГСК на улице Правды сгорел автомобиль ВАЗ-21099.
«Пострадавших нет. Для ликвидации последствий пожара привлекались семь человек и две единицы техники», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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