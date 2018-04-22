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Эксперты озвучили автомобили которые подойдут для новичков
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Эксперты озвучили автомобили которые подойдут для новичков 

Car.ru 9 минут назад
Фото: Car.ru
По проведенным опросам эксперты выяснили, какие автомобили лучше всего подойдут для водителей новичков.
На первом месте стоят авто с АКПП бюджетного класса. Под данный критерий попадает Ravon R2, его стоимость начинается от 439 тысяч рублей. Данная модель имеет 1,2 литровый движок и АКПП, что вполне подойдет для начинающих автолюбителей. Хетчбэк имеет довольно компактные размеры и в основном пользуется спросом у девушек водителей. Для мужчин наиболее подходящей моделью будет седан Ravon R4, он имеет двигатель объемом 1,5 литров и довольно просторный салон. Цена же у данной модели немного выше и стартует на отметке в 529 тыс. рублей.
Более дешевым вариантом для новичков выступает Lada 4х4, ее ценник начинается на отметке в 414 тысяч рублей. Модель имеет довольно высокую посадку и довольно крепкие бампера, которые сложно повредить при мелких столкновениях.
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