Эксперты озвучили автомобили которые подойдут для новичков

По проведенным опросам эксперты выяснили, какие автомобили лучше всего подойдут для водителей новичков.

На первом месте стоят авто с АКПП бюджетного класса. Под данный критерий попадает Ravon R2 , его стоимость начинается от 439 тысяч рублей. Данная модель имеет 1,2 литровый движок и АКПП, что вполне подойдет для начинающих автолюбителей. Хетчбэк имеет довольно компактные размеры и в основном пользуется спросом у девушек водителей. Для мужчин наиболее подходящей моделью будет седан Ravon R4 , он имеет двигатель объемом 1,5 литров и довольно просторный салон. Цена же у данной модели немного выше и стартует на отметке в 529 тыс. рублей.