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Курская область. В ДТП в Курчатове погиб пешеход
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Курская область. В ДТП в Курчатове погиб пешеход 

Курские известия 31 минуту назад
Фото: Курские известия
Смертельная авария в городе атомщиков произошла накануне около половины 10 вечера
По данным пресс-службы областного УМВД, водитель автомобиля "Лада Калина" направлялся в сторону улицы Набережной и напротив дома № 41 по улице Энергетиков сбил 63-летнего мужчину. Сообщается, что пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне видимости автомобилиста.
— В результате аварии пешеход погиб. Выясняются все обстоятельства и причины ДТП, — сообщила сотрудник пресс-службы ведомства Вилена Танделова.
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