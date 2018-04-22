Курская область. В ДТП в Курчатове погиб пешеход 

Смертельная авария в городе атомщиков произошла накануне около половины 10 вечера
По данным пресс-службы областного УМВД, водитель автомобиля "Лада Калина" направлялся в сторону улицы Набережной и напротив дома № 41 по улице Энергетиков сбил 63-летнего мужчину. Сообщается, что пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне видимости автомобилиста.
— В результате аварии пешеход погиб. Выясняются все обстоятельства и причины ДТП, — сообщила сотрудник пресс-службы ведомства Вилена Танделова.