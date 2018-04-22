Ещё
СМИ: Во Львовской области пьяный прокурор насмерть сбил пешехода
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Во Львовской области пьяный прокурор насмерть сбил пешехода 

RT на русском 19 минут назад
Во Львовской области Украины нетрезвый прокурор насмерть сбил прохожего. Об этом сообщает портал Zaxid.net.
ДТП произошло вечером 20 апреля в Старосомборском районе.
По данным полиции, 29-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2114 совершил наезд на 64-летнего местного жителя, в результате чего последний погиб на месте ДТП.
Водитель автомобиля и пассажир получили телесные повреждения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как заявила корреспондент украинского телеканала НТН Виктория Балицкая, за рулём автомобиля ВАЗ находился нетрезвый сотрудник Мостиской прокуратуры. По её данным, вместе с ним в машине был ещё один прокурор.
Прокурор Львовской области Юрий Квятковский подтвердил факт нахождения прокурора за рулём автомобиля. По его словам, областная прокуратура обнародует все подробности дела 23 апреля.
Ранее в Киеве кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил человека.
RT на русском: последние новости
СМИ: На Новом Арбате в Москве произошёл провал грунта В Кировской области при столкновении двух автомобилей погибли пять человек В Китае 17 человек погибли в результате столкновения «драконовых» лодок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Составлен топ лучших автомобилей для поездок на дачу10
Казахстан закрыл границу с Россией81
УАЗик протестировали на бездорожье в США73
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение