СМИ: Во Львовской области пьяный прокурор насмерть сбил пешехода

Во Львовской области Украины нетрезвый прокурор насмерть сбил прохожего. Об этом сообщает портал Zaxid.net.

ДТП произошло вечером 20 апреля в Старосомборском районе.

По данным полиции, 29-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2114 совершил наезд на 64-летнего местного жителя, в результате чего последний погиб на месте ДТП.

Водитель автомобиля и пассажир получили телесные повреждения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как заявила корреспондент украинского телеканала НТН Виктория Балицкая, за рулём автомобиля ВАЗ находился нетрезвый сотрудник Мостиской прокуратуры. По её данным, вместе с ним в машине был ещё один прокурор.

Прокурор Львовской области Юрий Квятковский подтвердил факт нахождения прокурора за рулём автомобиля. По его словам, областная прокуратура обнародует все подробности дела 23 апреля.