Дорожные работы ограничат движение по трем федеральным трассам Ленобласти

Движение по трем трассам 47 региона будет ограничено 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;

— км 4-5 подъезд №2 к г. Выборг ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 10:00 до 15:00, очистка тротуаров.

А-181 «Выборг — Светогорск»:

— км 28-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, ликвидация деформации а/б покрытия;

— км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, мойка б/о и очистка пешеходной части моста;

— км 40-41 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д;

— км 9-25 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

— км 69-60 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.