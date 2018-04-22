Бабушка без водительских прав за рулем задавила другую бабушку в НСО

В Новосибирске женщина пенсионного возраста задавила другую пенсионерку, сдавая назад на своем автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел вчера, 21 апреля. В одном из садоводческих товариществ в районе поселка Гусиный Брод женщина за рулем Nissan Wingroad сдавала назад и совершила наезд на 77-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.

Полицейские установили, что пенсионерка совершила наезд на другую пожилую женщину в то время, когда пыталась вытащить забуксовавший автомобиль. Также оказалось, что у 70-летней водительницы не было прав. По факту ДТП проводится доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.