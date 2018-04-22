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Бабушка без водительских прав за рулем задавила другую бабушку в НСО
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Бабушка без водительских прав за рулем задавила другую бабушку в НСО 

АиФ-Новосибирск 13 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске женщина пенсионного возраста задавила другую пенсионерку, сдавая назад на своем автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Инцидент произошел вчера, 21 апреля. В одном из садоводческих товариществ в районе поселка Гусиный Брод женщина за рулем Nissan Wingroad сдавала назад и совершила наезд на 77-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.
Полицейские установили, что пенсионерка совершила наезд на другую пожилую женщину в то время, когда пыталась вытащить забуксовавший автомобиль. Также оказалось, что у 70-летней водительницы не было прав. По факту ДТП проводится доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.
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