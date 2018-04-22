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Подо Львовом пьяный прокурор насмерть задавил пешехода
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Подо Львовом пьяный прокурор насмерть задавил пешехода 

Деловая газета «Взгляд» 10 минут назад
В селе Торчиновичи Львовской области Украины в пятницу прокурор Мостисткой районной прокуратуры в пьяном виде задавил местного жителя, который от полученных травм скончался на месте.
Погибший — мужчина 1954 года рождения. Инцидент произошел около 21.50 на автодороге Львов-Самбор-Ужгород. Прокурор оказался пьяным, в его организме обнаружено 1,2 промилле алкоголя, передает УНИАН.
Прокурор Львовской области Юрий Квяткивский подтвердил факт пребывания за рулем автомобиля прокурора Мостиской районной прокуратуры, но не стал сообщать детали.
В нацполиции сообщили, что наезд совершил 29-летний житель города Самбор, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-2114.
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