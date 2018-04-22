Массовое ДТП на Ново-Московском тракте попало на запись видеорегистратора 

Сегодня на Ново-Московском тракте произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля. Момент ДТП и несколько секунд до него попали на запись видеорегистратора. На ней видно, что один из участников аварии едет с очень большой скоростью.
Напомним, в ГИБДД сообщили, что Opel двигался со стороны Екатеринбурга в направлении ТЦ «Мега» в крайней левой полосе. Неожиданно ему в заднюю часть въехал Hyundai. Из-за этого Opel перелетел через разделительную полосу и на встречке въехал в Lada Largus, а также задел Chervolet.