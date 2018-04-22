Массовое ДТП на Ново-Московском тракте попало на запись видеорегистратора

Сегодня на Ново-Московском тракте произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля. Момент ДТП и несколько секунд до него попали на запись видеорегистратора. На ней видно, что один из участников аварии едет с очень большой скоростью.