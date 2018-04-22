На Ново-Московском тракте Opel перелетел через разделительную полосу и врезался в машины на встречке

Жёсткая авария с участием четырёх легковых автомобилей случилась днём в самом начале Ново-Московского тракта.

— По предварительным данным, Opel двигался со стороны Екатеринбурга в направлении ТЦ «Мега» в крайней левой полосе, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. — Неожиданно ему в заднюю часть въехал Hyundai . Из-за этого Opel перелетел через разделительную полосу и на встречке въехал в Lada Largus , а также задел Chervolet.

На место происшествия приехали экипажи ГИБДД, медики и пожарные. К счастью, несмотря на серьёзные повреждения автомобилей, никто из людей не получил травм.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга призвали участников дорожного движения быть максимально внимательными за рулём, а также неукоснительно соблюдать правила перехода проезжей части.

Напомним, что сегодня утром на Уралмаше Mercedes насмерть сбил мужчину. Водитель скрылся с места ДТП, бросив автомобиль. В настоящее время его ищут автоинспекторы.

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