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В Губкинском перевернулся автомобиль (ФОТО)
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В Губкинском перевернулся автомобиль (ФОТО)
Красный Север
7 минут назад
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Красный Север
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали в городской группе ВК. Машина двигалась в 11-м микрорайоне.
Подробности уточняются.
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