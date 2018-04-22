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В Губкинском перевернулся автомобиль (ФОТО)
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В Губкинском перевернулся автомобиль (ФОТО) 

Красный Север 7 минут назад
Фото: Красный Север
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали в городской группе ВК. Машина двигалась в 11-м микрорайоне.
Подробности уточняются.
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