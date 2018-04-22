В Кривом Роге в результате массового ДТП с маршруткой погибли семь человек

На Украине в Кривом Роге произошла массовая авария, в результате которой погибли семь человек, передает «НьюИнформ».

Известно, что в дорожно-транспортном инциденте также пострадали 12 человек. В ДТП участвовали маршрутка, легковой автомобиль и автобус. Маршрутный автобус N261 направлялся от 95-квартала. Иномарка Mazda протаранила ее, из-за чего транспортное средство отбросило под колеса автобуса.

Согласно предварительным данным, семь человек скончались на месте происшествия. Число пострадавших может составлять от 12 до 17 человек. В текущий момент времени дорожный участок перекрыт из-за произошедшего инцидента.