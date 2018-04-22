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В Кривом Роге в результате массового ДТП с маршруткой погибли семь человек
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В Кривом Роге в результате массового ДТП с маршруткой погибли семь человек 

Газета.Ru 2 часа назад
На Украине в Кривом Роге произошла массовая авария, в результате которой погибли семь человек, передает «НьюИнформ».
Известно, что в дорожно-транспортном инциденте также пострадали 12 человек. В ДТП участвовали маршрутка, легковой автомобиль и автобус. Маршрутный автобус N261 направлялся от 95-квартала. Иномарка Mazda протаранила ее, из-за чего транспортное средство отбросило под колеса автобуса.
Согласно предварительным данным, семь человек скончались на месте происшествия. Число пострадавших может составлять от 12 до 17 человек. В текущий момент времени дорожный участок перекрыт из-за произошедшего инцидента.
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