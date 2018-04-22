В Иркутске задержали виновника серьезной аварии

Водитель иномарки Toyota Camry, который 8 апреля устроил масштабное дорожно-транспортное происшествие на улицах Иркутска, был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделении для выяснения всех обстоятельство, передает «НьюИнформ».

Отмечается, что 21-летний мужчина, который управлял автомобилем иностранного производства Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на несколько автомобилей. После совершения дорожно-транспортного происшествия он поспешил скрыться с места происшествия. Инцидент произошел еще 8 апреля.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутску и Иркутской области, у водителя не было с собой водительского удостоверения. На данный момент виновник аварии задержан, в отношении его применяется целый ряд административных мер.