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Под Новосибирском столкнулись два поезда
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Под Новосибирском столкнулись два поезда 

Газета.Ru 2 часа назад
В Новосибирской области произошло столкновение грузового поезда и тепловоза, передает ТВ Центр.
Инцидент произошел на станции Евсино в Искитимском районе. В результате с рельс сошли 10 вагонов с углем и пострадал машинист тепловоза. На данный момент находится в экстренной операционной.
"У него сотрясение головного мозга, множественные ушибленные раны на голове, лице и одной руке, ушиб грудной клетки и тазобедренного сустава. Катастрофических травм и переломов нет, жизни ничто не угрожает, но, учитывая, что травма все-таки большая, мы госпитализировали его в травматологическое отделение и наблюдаем", — рассказал главврач Искитимской городской больницы.
На направлении задержаны пять электричек и один пассажирский поезд. Для освобождения путей к месту инцидента выдвинулись восстановительные поезда. Следственные органы начали проверку.
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