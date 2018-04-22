Под Новосибирском столкнулись два поезда

В Новосибирской области произошло столкновение грузового поезда и тепловоза, передает ТВ Центр

Инцидент произошел на станции Евсино в Искитимском районе. В результате с рельс сошли 10 вагонов с углем и пострадал машинист тепловоза. На данный момент находится в экстренной операционной.

"У него сотрясение головного мозга, множественные ушибленные раны на голове, лице и одной руке, ушиб грудной клетки и тазобедренного сустава. Катастрофических травм и переломов нет, жизни ничто не угрожает, но, учитывая, что травма все-таки большая, мы госпитализировали его в травматологическое отделение и наблюдаем", — рассказал главврач Искитимской городской больницы.

На направлении задержаны пять электричек и один пассажирский поезд. Для освобождения путей к месту инцидента выдвинулись восстановительные поезда. Следственные органы начали проверку.