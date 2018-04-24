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Над трассе под Самарой столкнулись четыре грузовика
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Над трассе под Самарой столкнулись четыре грузовика 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Четыре грузовика столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Самарской области, пострадал один человек, сообщает во вторник ГУМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около 15.30 на 918 километре трассы М-5 "Урал", столкнулись четыре большегруза, двигавшихся в направлении Москвы.
"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mercedes. Пострадавшему, которого извлекали из кабины при помощи специального оборудования, была оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП разлива топлива, а также повреждения груза допущено не было. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
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