Над трассе под Самарой столкнулись четыре грузовика

Четыре грузовика столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Самарской области, пострадал один человек, сообщает во вторник ГУМВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около 15.30 на 918 километре трассы М-5 "Урал", столкнулись четыре большегруза, двигавшихся в направлении Москвы.

"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mercedes. Пострадавшему, которого извлекали из кабины при помощи специального оборудования, была оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП разлива топлива, а также повреждения груза допущено не было. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.