Водитель «десятки» погиб под Самарой

15 апреля примерно в 14:00 в Красноармейском районе Самарской области произошло ДТП. Авария случилась на трассе Кочетковский — Новая Вязовка, сообщает информагентство Nation News.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

42-летний водитель ВАЗ-21102 погиб на месте. По мнению сотрудников ГИБДД, мужчина не справился с управлением автомобилем, и в итоге ВАЗ , сбив несколько деревьев, вылетел в кювет, а затем перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил серьезные травмы и скончался еще до приезда скорой помощи.