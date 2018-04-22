Ещё
Водитель «десятки» погиб под Самарой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель «десятки» погиб под Самарой 

Газета.Ru 2 часа назад
15 апреля примерно в 14:00 в Красноармейском районе Самарской области произошло ДТП. Авария случилась на трассе Кочетковский — Новая Вязовка, сообщает информагентство Nation News.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
42-летний водитель ВАЗ-21102 погиб на месте. По мнению сотрудников ГИБДД, мужчина не справился с управлением автомобилем, и в итоге ВАЗ, сбив несколько деревьев, вылетел в кювет, а затем перевернулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил серьезные травмы и скончался еще до приезда скорой помощи.
Газета.Ru: последние новости
Из-за падения кровли на дорогу перекрыли движение на внешней стороне Садового кольца В Кировской области в ДТП погибли четыре человека и ребенок В Иркутске задержали виновника серьезной аварии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Составлен топ лучших автомобилей для поездок на дачу12
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
УАЗик протестировали на бездорожье в США73
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор4
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение