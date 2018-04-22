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Четыре человека погибли в аварии с маршруткой под Омском
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Четыре человека погибли в аварии с маршруткой под Омском 

Газета.Ru 1 час назад
Трое взрослых и один ребенок стали жертвами ДТП, передает телеканал «360».
На автодороге Любино‐Красный Яр под Омском столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.
Информация об аварии поступила в полицию около 9:00 по московскому времени. Пресс-служба УМВД по Омской области сообщила, что водитель микроавтобуса «Газель Луидор», следовавший в Омск, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Priora.
"В результате ДТП водитель автомобиля Lada Priora, а также двое его пассажиров, женщина и мальчик, скончались до приезда скорой медицинской помощи", — рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.
Кроме того, от полученных травм в больнице скончалась пассажирка маршрутки. Всего в больницу доставили трех пассажиров микроавтобуса и одну пассажирку Lada. По факту аварии проводится проверка.
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