Четыре человека погибли в аварии с маршруткой под Омском

Трое взрослых и один ребенок стали жертвами ДТП, передает телеканал «360».

На автодороге Любино‐Красный Яр под Омском столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.

Информация об аварии поступила в полицию около 9:00 по московскому времени. Пресс-служба УМВД по Омской области сообщила, что водитель микроавтобуса «Газель Луидор», следовавший в Омск, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Priora.

"В результате ДТП водитель автомобиля Lada Priora, а также двое его пассажиров, женщина и мальчик, скончались до приезда скорой медицинской помощи", — рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Кроме того, от полученных травм в больнице скончалась пассажирка маршрутки. Всего в больницу доставили трех пассажиров микроавтобуса и одну пассажирку Lada. По факту аварии проводится проверка.