Омские госавтоинспекторы проверят водителей маршруток и автобусов

В Омске пройдёт проверка водителей маршруток и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД России.

Сегодня, 24 апреля, в Омской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Маршрутка». Госавтоинспекторы проверят водителей маршрутных такси и автобусов малой и средней вместимости. Специалисты также проведут проверки всех пассажирских транспортных средств.

Кроме того, на конечных остановка сотрудники ГИБДД побеседуют с водителями о необходимости соблюдения норм дорожной безопасности.

Напомним, в январе — марте 2018 года из-за нарушений ПДД водителями автобусов на территории Омской области зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых 2 человека погибли, 17 — получили травмы различной степени тяжести.