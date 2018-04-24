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Омские госавтоинспекторы проверят водителей маршруток и автобусов
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Омские госавтоинспекторы проверят водителей маршруток и автобусов 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске пройдёт проверка водителей маршруток и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД России.
Сегодня, 24 апреля, в Омской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Маршрутка». Госавтоинспекторы проверят водителей маршрутных такси и автобусов малой и средней вместимости. Специалисты также проведут проверки всех пассажирских транспортных средств.
Кроме того, на конечных остановка сотрудники ГИБДД побеседуют с водителями о необходимости соблюдения норм дорожной безопасности.
Напомним, в январе — марте 2018 года из-за нарушений ПДД водителями автобусов на территории Омской области зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых 2 человека погибли, 17 — получили травмы различной степени тяжести.
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