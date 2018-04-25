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В страшном ДТП под Омском погибли четыре человека
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В страшном ДТП под Омском погибли четыре человека 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Во вторник, 17 апреля, в Омской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и легковушки Lada Priora, передает «НьюИнформ».
По имеющейся информации, авария случилась на автомобильной трассе, ведущей из Любино в Красный Яр, когда водитель маршрутки выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с отечественным легковым автомобилем.
В результате столкновения от многочисленных полученных травм до приезда медиков погиб водитель и два пассажира «Приоры» — женщина и ребенок. Через некоторое время госпитализированная в медицинское учреждение пассажирка маршрутки скончалась.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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