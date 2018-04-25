В страшном ДТП под Омском погибли четыре человека

Во вторник, 17 апреля, в Омской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и легковушки Lada Priora, передает «НьюИнформ».

По имеющейся информации, авария случилась на автомобильной трассе, ведущей из Любино в Красный Яр, когда водитель маршрутки выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с отечественным легковым автомобилем.

В результате столкновения от многочисленных полученных травм до приезда медиков погиб водитель и два пассажира «Приоры» — женщина и ребенок. Через некоторое время госпитализированная в медицинское учреждение пассажирка маршрутки скончалась.