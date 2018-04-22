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Более 20 человек погибли при падении фуры с моста в Индии
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Более 20 человек погибли при падении фуры с моста в Индии 

Газета.Ru 2 часа назад
Не менее 20 человек погибли и еще порядка 30 получили различные ранения накануне вечером, 17 апреля, когда фура, перевозившая пассажиров, рухнула с моста в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, передает ФАН.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 570 км от столицы штата города Бхопал.
По имеющимся данным, пассажиры направлялись на свадьбу в одну из местных деревень.
Согласно предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением при выезде на мост, и фура рухнула в обмелевшее русло реки Сон, протаранив ограждение.
В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
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