Мусоровоз провалился в огромную яму в Тольятти

В Тольятти в одном из дворов мусоровоз провалился в яму размером с автомобиль, сообщает информагентство Nation News.

16 апреля, в понедельник, в Тольятти на улице Фрунзе рядом с домом N 43 мусоровоз провалился в огромную яму. Это происшествие случилось во внутриквартальном проезде примерно в 9 утра. Для того, чтобы достать машину, пришлось вызывать автокран. Очевидцы сообщили, что примерно в 11 утра мусоровоз вытащили.

В аварии пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются. Коммунальные службы займутся устранением повреждения на дороге.