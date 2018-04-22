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Мусоровоз провалился в огромную яму в Тольятти
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Мусоровоз провалился в огромную яму в Тольятти 

Газета.Ru 2 часа назад
В Тольятти в одном из дворов мусоровоз провалился в яму размером с автомобиль, сообщает информагентство Nation News.
16 апреля, в понедельник, в Тольятти на улице Фрунзе рядом с домом N 43 мусоровоз провалился в огромную яму. Это происшествие случилось во внутриквартальном проезде примерно в 9 утра. Для того, чтобы достать машину, пришлось вызывать автокран. Очевидцы сообщили, что примерно в 11 утра мусоровоз вытащили.
В аварии пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются. Коммунальные службы займутся устранением повреждения на дороге.
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