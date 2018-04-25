На улице Титова в Волгограде на полном ходу столкнулись две легковушки

В Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Титова на полном ходу столкнулись иномарка и отечественная легковушка. В результате дорожно-транспортного происшествия в больнице оказался водитель ВАЗа

По сведениям очевидцев, оказавшихся на месте происшествия, авария произошла около часа назад. Удар был такой сиды, что машины частично превратились в груды металла.

— Иномарка ехала по главной дороге, а водитель «четырнадцатой» выворачивал со второстепенной дороги, — рассказала V1.ru Алина Максимова. — Водитель первой машины не заметил поворачивающий автомобиль, в результате произошла авария.

Свидетели ДТП рассказывают, что в иномарке сработали подушка безопасности и водитель оказался цел, а вот водителю «четырнадцатой» повезло меньше — его выбросило из машины.

— У мужчины из отечественной легковушки повреждена нога. Первую помощь ему оказали очевидцы ДТП, затем подъехала скорая, — рассказала девушка.