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На улице Титова в Волгограде на полном ходу столкнулись две легковушки
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На улице Титова в Волгограде на полном ходу столкнулись две легковушки 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Титова на полном ходу столкнулись иномарка и отечественная легковушка. В результате дорожно-транспортного происшествия в больнице оказался водитель ВАЗа.
По сведениям очевидцев, оказавшихся на месте происшествия, авария произошла около часа назад. Удар был такой сиды, что машины частично превратились в груды металла.
— Иномарка ехала по главной дороге, а водитель «четырнадцатой» выворачивал со второстепенной дороги, — рассказала V1.ru Алина Максимова. — Водитель первой машины не заметил поворачивающий автомобиль, в результате произошла авария.
Свидетели ДТП рассказывают, что в иномарке сработали подушка безопасности и водитель оказался цел, а вот водителю «четырнадцатой» повезло меньше — его выбросило из машины.
— У мужчины из отечественной легковушки повреждена нога. Первую помощь ему оказали очевидцы ДТП, затем подъехала скорая, — рассказала девушка.
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