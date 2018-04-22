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Во Владивостоке авария с участием 17 машин перекрыла трассу «Седанка — Патрокл»
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Во Владивостоке авария с участием 17 машин перекрыла трассу «Седанка — Патрокл» 

Газета.Ru 2 часа назад
Во Владивостоке произошло массовое ДТП из-за густого тумана в среду, 18 апреля, сообщает «Инфореактор».
Авария с участием 17 машин зафиксирована на автотрассе «Седанка — Патрокл», которая соединяет остров Русский с развязкой в пригороде Владивостока. Оттуда автомобилисты могут выехать на низководный мост через Амурский залив или на трассу «Владивосток — Хабаровск».
Как сообщает ГИБДД, причиной дорожно-транспортного происшествия стал густой туман, из-за которого резко ухудшилась видимость на дороге. Кроме того, в качестве причины автомобильной аварии рассматривают несоблюдение водителями безопасной дистанции и скоростного режима на дороге. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два человека.
В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС. Движение на этом участке трассы временно перекрыто.
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