Во Владивостоке авария с участием 17 машин перекрыла трассу «Седанка — Патрокл»

Во Владивостоке произошло массовое ДТП из-за густого тумана в среду, 18 апреля, сообщает «Инфореактор».

Авария с участием 17 машин зафиксирована на автотрассе «Седанка — Патрокл», которая соединяет остров Русский с развязкой в пригороде Владивостока. Оттуда автомобилисты могут выехать на низководный мост через Амурский залив или на трассу «Владивосток — Хабаровск».

Как сообщает ГИБДД, причиной дорожно-транспортного происшествия стал густой туман, из-за которого резко ухудшилась видимость на дороге. Кроме того, в качестве причины автомобильной аварии рассматривают несоблюдение водителями безопасной дистанции и скоростного режима на дороге. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два человека.