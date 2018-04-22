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На «Скандинавии» иномарка толкнула фуру
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На «Скандинавии» иномарка толкнула фуру 

Ivyborg.ru 2 часа назад
На трассе «Скандинавия» перед постом ГАИ небольшая авария.
Водитель "Опель" пытался обогнать фуру через сплошную линию, но задел большегруз по касательной.
На месте проишествия работают сотрудники ГАИ. Пострадавших нет.
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