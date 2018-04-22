В Кемеровской области в аварии погибли три человека

Страшное дорожно-транспортное происшествия произошло в Юргинском районе Кемеровской области, передает «НьюИнформ».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кемерово и Кемеровской области, в среду, 18 апреля, на 83-м километре автомобильной дороги «Подъезд к городу Томску» произошла страшная авария.

Отмечается, что произошло лобовое столкновения грузовика «Газель» и легкового автомобиля зарубежного производства " Toyota Camry". Виновником аварии стал водитель иномарки — он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло ДТП.

От удара погибли три пассажира Toyota, еще три и сам водитель получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Также пострадал и водитель «Газели», которому также оказали необходимую медицинскую помощь.