Ещё
В Кемеровской области в аварии погибли три человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кемеровской области в аварии погибли три человека 

Газета.Ru 2 часа назад
Страшное дорожно-транспортное происшествия произошло в Юргинском районе Кемеровской области, передает «НьюИнформ».
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кемерово и Кемеровской области, в среду, 18 апреля, на 83-м километре автомобильной дороги «Подъезд к городу Томску» произошла страшная авария.
Отмечается, что произошло лобовое столкновения грузовика «Газель» и легкового автомобиля зарубежного производства "Toyota Camry". Виновником аварии стал водитель иномарки — он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло ДТП.
От удара погибли три пассажира Toyota, еще три и сам водитель получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Также пострадал и водитель «Газели», которому также оказали необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причину данного инцидента.
Газета.Ru: последние новости
В Кировской области в ДТП погибли четыре человека и ребенок Из-за падения кровли на дорогу перекрыли движение на внешней стороне Садового кольца В Иркутске задержали виновника серьезной аварии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Составлен топ лучших автомобилей для поездок на дачу12
УАЗик протестировали на бездорожье в США73
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор4
Девушке в багажнике авто сломали ноги4
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение