Ещё
Под Хабаровском на общей дороге произошло ДТП с участием танка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Хабаровском на общей дороге произошло ДТП с участием танка 

Газета.Ru 2 часа назад
В Хабаровском крае в пятницу, 13 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участим танка, передает сайт argumenti.ru.
В Бикинском районе на дороге общего пользования при перевозке тяжёлой гусеничной техники по дорогам общего пользования водитель одного из военных тралов (грузовой автомобиль для перевозки спецтехники) допустил съезд с проезжей части. Один танк оказался в кювете.
Пострадавших и разрушений в результате аварии нет. Представители Восточного военного округа сообщили, что последствия ДТП с участием трала были оперативно быстро устранены. Вероятно, военнослужащие смогли собственными усилиями вернуть на дорогу спецтехнику. О степени повреждения самой спецтехники в результате падения в Восточном военном округе не проинформировали.
Газета.Ru: последние новости
В Кировской области в ДТП погибли четыре человека и ребенок Из-за падения кровли на дорогу перекрыли движение на внешней стороне Садового кольца В Иркутске задержали виновника серьезной аварии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Составлен топ лучших автомобилей для поездок на дачу12
УАЗик протестировали на бездорожье в США73
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор4
Девушке в багажнике авто сломали ноги4
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение