Под Хабаровском на общей дороге произошло ДТП с участием танка

В Хабаровском крае в пятницу, 13 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участим танка, передает сайт argumenti.ru.

В Бикинском районе на дороге общего пользования при перевозке тяжёлой гусеничной техники по дорогам общего пользования водитель одного из военных тралов (грузовой автомобиль для перевозки спецтехники) допустил съезд с проезжей части. Один танк оказался в кювете.

Пострадавших и разрушений в результате аварии нет. Представители Восточного военного округа сообщили, что последствия ДТП с участием трала были оперативно быстро устранены. Вероятно, военнослужащие смогли собственными усилиями вернуть на дорогу спецтехнику. О степени повреждения самой спецтехники в результате падения в Восточном военном округе не проинформировали.