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В Зауралье машина «Красное&Белое» врезалась во внедорожник
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В Зауралье машина «Красное&Белое» врезалась во внедорожник 

Уральский меридиан 54 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 21 марта, в Мишкинском районе недалеко от самого райцентра белый внедорожник протаранил грузовичок компании «Красное & Белое».
Известно, что скорость автомобиля «КБ» была не больше 100 км/ч, а вот внедорожник мчался на огромной скорости. Из-за сильной деформации внедорожника сложно даже определить марку автомобиля. В нем погибло два человека.
Водитель грузовичка жив и находится в больнице. Сотрудники Госавтоинспекции пока не дают никаких комментариев по поводу случившегося. Обстоятельства аварии выясняются.
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