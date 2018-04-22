В Зауралье машина «Красное&Белое» врезалась во внедорожник

Вчера, 21 марта, в Мишкинском районе недалеко от самого райцентра белый внедорожник протаранил грузовичок компании «Красное & Белое».

Известно, что скорость автомобиля «КБ» была не больше 100 км/ч, а вот внедорожник мчался на огромной скорости. Из-за сильной деформации внедорожника сложно даже определить марку автомобиля. В нем погибло два человека.