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Под Симферополем со скалы сорвался крымчанин
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Под Симферополем со скалы сорвался крымчанин 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. В районе села Чистенькое Симферопольского района со скалы упал 42-летний житель Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Происшествие произошло накануне вечером. Мужчина находился на скалистом участке горы, оступился и упал. При этом он получил различные травмы и не мог самостоятельно передвигаться.
Прибывшие по вызову спасатели оказали пострадавшему первую помощь: на поврежденную конечность наложили шину Крамера, а на открытую рану на колене — стерильную повязку. Затем симферопольца на носилках транспортировали к карете скорой медицинской помощи. Его доставили в симферопольскую горбольницу.
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