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Влюбленные решили устроить свидание в квартире зэков и сожгли ее
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Влюбленные решили устроить свидание в квартире зэков и сожгли ее 

dom.lenta.ru 15 часов назад
Фото: dom.lenta.ru
В службу спасения Курской области поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартир пятиэтажного дома на Союзной улице. Причиной возгорания стала поставленная на матрас свеча, сообщается на сайте региональной газеты «Друг для друга».
По информации издания, владельцы квартиры — два брата, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В момент возгорания в квартире находились 37-летний знакомый хозяев со своей 19-летней подругой, которые поставили на матрас зажженную свечу. Когда пламя стало распространяться по квартире, они выскочили в подъезд и позвонили пожарным.
В результате пожара выгорела одна комната, остальные помещения квартиры закопчены огнем, пострадавших нет.
Неосторожное обращение со свечами регулярно становится причиной пожаров в домах россиян. В апреле 2018 года пожилая жительница Белгорода устроила пожар, уронив зажженную для молитвы свечу. Хозяйка квартиры не смогла справиться с огнем самостоятельно, по свидетельству очевидцев, пламя вырывалось из окна на несколько метров.
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