В центре Волгограда Lada Priora вылетела с дороги и протаранила ограждения

На улице Невская в Центральном районе Волгограда автомобиль Lada Priora вылетел на обочину, протаранив бетонное ограждение.

— Авария произошла несколько часов назад. Проезжали мимо и успели заметить, как на место примчалась пожарная машина. Следом за спасателями рядом со смятой легковушкой появились полицейские и медики, — рассказывает очевидец Игорь Еров. — Фельдшеры вели под руки водителя искорёженной машины.

По словам очевидцев, других участников аварии на дороге не было.

— На проезжей части не осталось длинного тормозного пути, — добавляют проезжавшие мимо водители. — Не исключено, что автомобилист вздремнул за рулем и потерял контроль над дорогой.