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В центре Волгограда Lada Priora вылетела с дороги и протаранила ограждения
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В центре Волгограда Lada Priora вылетела с дороги и протаранила ограждения 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На улице Невская в Центральном районе Волгограда автомобиль Lada Priora вылетел на обочину, протаранив бетонное ограждение.
— Авария произошла несколько часов назад. Проезжали мимо и успели заметить, как на место примчалась пожарная машина. Следом за спасателями рядом со смятой легковушкой появились полицейские и медики, — рассказывает очевидец Игорь Еров. — Фельдшеры вели под руки водителя искорёженной машины.
По словам очевидцев, других участников аварии на дороге не было.
— На проезжей части не осталось длинного тормозного пути, — добавляют проезжавшие мимо водители. — Не исключено, что автомобилист вздремнул за рулем и потерял контроль над дорогой.
V1.ru уточняет подробности утренней аварии.
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