В Сертолово фургон насмерть сбил 10-летнюю велосипедистку

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Сертолово, где на регулируемом переходе фургон насмерть сбил ребенка, сообщает 47News

Трагедия произошла вечером 21 апреля. Фургон « Пежо Бокстер» под управлением 68-летнего водителя наехал на 10-летнюю девочку на велосипеде. По данным СМИ, школьница была в сопровождении взрослых. Позади нее на велосипедах ехали ее родители.

Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка, однако девочка скончалась по дороге в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.