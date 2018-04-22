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В Сертолово фургон насмерть сбил 10-летнюю велосипедистку
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В Сертолово фургон насмерть сбил 10-летнюю велосипедистку 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Сертолово, где на регулируемом переходе фургон насмерть сбил ребенка, сообщает 47News.
Трагедия произошла вечером 21 апреля. Фургон «Пежо Бокстер» под управлением 68-летнего водителя наехал на 10-летнюю девочку на велосипеде. По данным СМИ, школьница была в сопровождении взрослых. Позади нее на велосипедах ехали ее родители.
Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка, однако девочка скончалась по дороге в больницу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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