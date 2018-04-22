Под Сызранью в ДТП погибла женщина

В субботу, 21 апреля, вечером под Сызранью произошло ДТП, в котором погибла женщина-пассажирка, сообщает «Маленькая Сызрань». Сегодня появились фотографии с места смертельного ДТП на «ульяновской» трассе.

Напомним, около 18:30 в районе села Троицкое в кювет вылетел Nissan Almera. В результате ДТП на месте погибла 57-летняя пассажирка автомобиля, которая в момент аварии не была пристегнута ремнями безопасности.

30-летний водитель был с тяжелыми травмами доставлен в ЦГБ Сызрани.

Судя по фото, иномарку занесло, и в кювет она летела уже задом, так как у машины сильно повреждена задняя часть кузова и правый бок, оторвано заднее правое колесо.

Основной удар пришелся на задний правый угол автомобиля. По данным портала, в этой аварии погибла жительница села Надеждино, которое находится в нескольких километрах дальше по «ульяновской» трассе.