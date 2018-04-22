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Под Сызранью в ДТП погибла женщина
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Под Сызранью в ДТП погибла женщина 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В субботу, 21 апреля, вечером под Сызранью произошло ДТП, в котором погибла женщина-пассажирка, сообщает «Маленькая Сызрань». Сегодня появились фотографии с места смертельного ДТП на «ульяновской» трассе.
Напомним, около 18:30 в районе села Троицкое в кювет вылетел Nissan Almera. В результате ДТП на месте погибла 57-летняя пассажирка автомобиля, которая в момент аварии не была пристегнута ремнями безопасности.
30-летний водитель был с тяжелыми травмами доставлен в ЦГБ Сызрани.
Судя по фото, иномарку занесло, и в кювет она летела уже задом, так как у машины сильно повреждена задняя часть кузова и правый бок, оторвано заднее правое колесо.
Основной удар пришелся на задний правый угол автомобиля. По данным портала, в этой аварии погибла жительница села Надеждино, которое находится в нескольких километрах дальше по «ульяновской» трассе.
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