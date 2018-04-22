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В автокатастрофе под Сызранью погибла женщина
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В автокатастрофе под Сызранью погибла женщина 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Смертельная авария произошла на трассе «Сызрань-Ульяновск» минувшим вечером. В ПСЧ № 185 поселка Варламово Сызранского района сообщили, что вчера, в седьмом часу вечера, в кювет вылетел Nissan Almera. Иномарка съехала с трассы на 23 км и перевернулась. 57-летняя пассажирка «Ниссана» погибла. Специалисты предполагают, что во время ДТП женщина не была пристегнута. 30-летний мужчина, управлявший автомобилем, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в ЦГБ Сызрани.
Фото: ТРК «Губерния»
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