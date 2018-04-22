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«Ушёл под воду»: пьяный лихач на «шестёрке» слетел с дороги в пруд под Челябинском
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«Ушёл под воду»: пьяный лихач на «шестёрке» слетел с дороги в пруд под Челябинском 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Под Челябинском пьяный водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением машины и слетел с дороги в водоём. Его пассажира с переохлаждением увезли в больницу. Об этом 74.ru сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.
ДТП произошло в 23 часа 21 апреля между посёлком Западный и деревней Малиновка.
— Пьяный 28-летний житель Сосновского района не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением и съехал с дороги, — уточнили обстоятельства аварии в ГИБДД. — Пассажир, житель Челябинска, получил переохлаждение и доставлен в больницу.
Водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КОАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Наказание по этой статье предусматривает штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем до двух лет.
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