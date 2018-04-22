«Ушёл под воду»: пьяный лихач на «шестёрке» слетел с дороги в пруд под Челябинском

Под Челябинском пьяный водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением машины и слетел с дороги в водоём. Его пассажира с переохлаждением увезли в больницу. Об этом 74.ru сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

ДТП произошло в 23 часа 21 апреля между посёлком Западный и деревней Малиновка.

— Пьяный 28-летний житель Сосновского района не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением и съехал с дороги, — уточнили обстоятельства аварии в ГИБДД . — Пассажир, житель Челябинска, получил переохлаждение и доставлен в больницу.

Водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КОАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Наказание по этой статье предусматривает штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем до двух лет.