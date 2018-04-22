Двух пострадавших в ДТП в Приангарье доставили санавиацией в Иркутск

МОСКВА, 22 апреля. / ТАСС /. /ТАСС/. Два человека, пострадавших в ДТП с минивэном и маршрутным микроавтобусом в Шелеховском районе Иркутской области, доставлены санавиацией в Иркутск. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального Минздрава.

"Всего 13 пострадавших (все находились в микроавтобусе), из них двое от осмотра и медицинской помощи отказались, еще двое санавиацией доставлены в областную клиническую больницу", — сказал собеседник агентства. Четыре человека госпитализированы в Шелеховскую районную больницу, еще четверо направлены на амбулаторное лечение. «Одного пострадавшего госпитализируют в Слюдянке», — отметили в Минздраве , добавив, что состояние всех госпитализированных уточняется.

Авария произошла около 13:00 по местному времени (08:00 мск) на трассе «Байкал». Столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту Иркутск — Слюдянка, и минивэн. По данным регионального ГУ МВД, водитель минивэна выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным микроавтобусом.

Как сообщил источник в силовых структурах, в салоне минивэна находились два человека, оба погибли на месте.