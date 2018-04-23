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Третьего пострадавшего в ДТП с маршруткой доставили санавиацией в Иркутск
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Третьего пострадавшего в ДТП с маршруткой доставили санавиацией в Иркутск 

ТАСС 1 час назад
ИРКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Еще один пострадавший в ДТП с участием минивэна и маршрутного микроавтобуса в Шелеховском районе Иркутской области доставлен санитарной авиацией в Иркутск. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона, вместе с двумя другими пострадавшими он находится в реанимации.
Согласно распространенной ранее информации, двоих из 13 пострадавших в воскресенье эвакуировали санавиацией в Иркутскую областную клиническую больницу.
"Еще один пациент после выполнения первичной диагностики, проведенного лечения и стабилизации состояния переведен санавиацией на реанимобиле в Иркутскую областную клиническую больницу", — сказала сотрудница пресс-службы.
По ее словам, после поступления в медицинское учреждение пострадавших сразу прооперировали. «Сейчас все трое находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое», — уточнила собеседница агентства.
Кроме того, еще трое пострадавших находятся сейчас в состоянии средней степени тяжести в Шелеховской районной больнице, они также прооперированы. Еще один пациент проходит обследование в Слюдянской районной больнице по месту жительства. Остальные из 13 получивших травмы лиц от дальнейшей госпитализации отказались и были направлены на амбулаторное лечение.
Авария произошла около 13:00 по местному времени (08:00 мск) на трассе «Байкал». Столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту Иркутск — Слюдянка, и минивэн. По данным регионального ГУ МВД, водитель минивэна выехал на встречную полосу движения и врезался в маршрутный микроавтобус. Как сообщил источник в силовых структурах, в салоне минивэна находились два человека, оба погибли на месте. Позднее в больнице скончался еще один пострадавший.
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