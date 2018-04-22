Новая LADA Granta была замечена в очередных тестах в Тольяти

АвтоВАЗ в очередной раз обновила автомобиль Lada Granta седан. Автомобиль был замечен на дорогах Тольяти в камуфляжной пленке при прохождении тестов.

До этого в сети интернет появлялись только фото тестовой модели. Камуфляжная пленка не позволяет полностью рассмотреть обновленный дизайн и остается только догадываться, какие изменения получала данная модель. Единственное что позволил рассмотреть камуфляж, это дизайн.

Передняя часть автомобиля похожа на Vesta, задняя же его часть изменила размер багажника, что по предположениям экспертов должно увеличить и объем багажника. Также предполагается, что изменения получит и панель в автомобиле, также могут появиться и дополнительные функции, для более комфортного передвижения.

По предварительным данным автомобиль должны показать уже в конце лета текущего года в Москве на мотор шоу. После презентации автомобиля начнется его производство и он появится в продаже в автосалонах.